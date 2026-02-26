歌手の田原俊彦（64）が26日、都内で『2026年も日本中を元気にさせるぞ！』大発表会を行った。昨年3月に、長女で俳優・タレントの田原可南子と高良健吾との間に、第1子が誕生したことが伝えられたが、まもなく1年を迎えるにあたって率直な思いを打ち明けた。【全身ショット】元気すぎ！思いっきり足を上げる田原俊彦田原は、娘夫妻との交流について「ディナーショーは来ていたような。直接は会ってないんですけど」としながら