LINEで文章を書くのが面倒な場合、ついお気に入りのスタンプを連投してしまう人は多いでしょう。とはいえ、あまりに空気を読まない乱れ打ちは、女の子に不快な思いをさせているかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性386名に聞いたアンケートを参考に「そのセンスはどうなの？女の子に嫌われるLINEスタンプ」をご紹介いたします。【１】顔がやけにリアルなアイドル系スタンプ「特に写真と組み合わせたヤツはなんか