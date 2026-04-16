日本テレビの伊藤遼アナウンサーが、３月いっぱいで同局を退社した岩田絵里奈アナ撮影の“イケメンショット”を公開し、話題となっている。伊藤アナは１６日までに自身のインスタグラムを更新。「とある日の収録前の私ｐｈｏｔｏｂｙ岩田絵里奈」と記し、黒いシャツで前髪が目にかかるアイドル風ショットをアップした。この投稿に、撮影した岩田アナが「うまいわ、私」とコメントすると、伊藤アナが「悔しいけどまじセ