櫻坂46の田村保乃、日向坂46の金村美玖が、22日発売の美容雑誌『VOCE』6月号に登場する。同誌レギュラーモデルの2人が初共演で“ほのみく”コンビとして誌面を飾った。【全身ショット】美脚輝く！ランウェイで圧倒的オーラ放つ田村保乃2人はマストハブの夏コスメを使った巻頭メイク企画「ふたりの夏色、ふたりの夏顔」に登場。撮影が行われたのは、まだまだ空気が冷たい冬のとある日。金村は、「保乃ちゃんとはあいさつをした