アイドルグループTiiiMOのAyaNonが15日までに、インスタグラムを更新。東京大学大学院入学を報告した。AyaNonは「ご報告東京大学大学院に入学しました!学業も頑張りますので、応援よろしくお願いいたします」と「令和8年度東京大学入学式」の看板の前でのショットをアップ。黒いジャケット姿で笑顔を見せた。この報告にフォロワーからは「アイドル＆大学の両方!!本当に頑張って欲しいです」「新たなスタートガンバだよ」「凄