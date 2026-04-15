4月13日、女優・永野芽郁が、元マネージャー男性と “おそろいブランド” で旅行していたことが『女性セブンプラス』に報じられた。世間に呆れムードが漂うなか、“トップアイドル夫婦” のファンからは、苦言があがっている。「報道によると、永野さんはプラダのロゴが入ったレザージャケットを着用し、元マネージャーとみられる男性と新幹線に乗り込んだといいます。元マネ男性も、プラダのネクタイやスーツを着用した “おそ