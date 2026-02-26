All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった、兵庫県在住62歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢・性別：62歳男性同居家族構成：本人、妻（59歳）居住地：兵庫県住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）雇用形態：自営業・自由業世帯年収：本人600万円、配偶者400万円現預金：1000万円リスク資産：0円イオン銀行に500万円「ネット銀行は金利