【ワシントン共同】レビット米大統領報道官は15日の記者会見で、中国の習近平国家主席がトランプ大統領との書簡のやりとりで、イランへの武器供与はしていないと「確約した」と主張した。トランプ氏はイランに兵器を供与する国からの輸入品には直ちに50％の関税を課すと警告しており、レビット氏は中国の動きを注視していると述べた。会見に同席したベセント財務長官は、米軍によるイランの港湾封鎖で中国がイラン産石油を一時