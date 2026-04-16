滋賀銀行と、大阪地盤の池田泉州銀行を傘下に持つ池田泉州ホールディングス（HD）が資本業務提携する方向で調整していることが16日、分かった。互いに出資し、融資や企業の合併・買収（M＆A）の仲介などの分野で協業する。両社は17日にも取締役会を開き、正式決定する。その後両社のトップらが記者会見し、詳細を説明する方向だ。出資比率などは調整中だが、互いに少数株主にとどまる見通し。現時点で経営統合は検討しないとみ