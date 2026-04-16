◇「ロシア・イラン産原油の制裁猶予は延長せず」スコット・ベッセント米財務長官は、イラン戦争で暴騰した国際原油価格への対応策として打ち出したロシアとイラン産原油の一時的な販売承認を更新しないと発表した。同氏はこの日、ホワイトハウスの定例会見に同席し、「我々はロシア産原油、イラン産原油に対する一般免許を更新しない」と述べた。「一般免許」とは、制裁対象であるこれらの国の原油・石油製品を購入できるよう、米