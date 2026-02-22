〈「殴る蹴るの暴行に発展」「自転車を投げつけて…」100人超のヤクザが歌舞伎町で違法スカウトマンを“ボコボコにした”乱闘事件の衝撃結末〉から続く警察が最凶と恐れるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」。2000人ものスカウトたちが路上やSNSで女性を狙い、次々と風俗店へ送り込む。独自の「闇アプリ」で支配された組織は、年間数十億を稼ぎ出し、裏切り者には凄惨なリンチを加えるという。暴力団や警察官までも飲み込む、こ