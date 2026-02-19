デビュー以来、『さよならドビュッシー』や『護られなかった者たちへ』、『嗤う淑女』など、数々のヒット作やシリーズを生み出してきたミステリー作家の中山七里さん。三カ月に一冊以上というハイペースで書き続けていることから、「普通の人とは違う思考の持ち主なのでは」と感じる人も多いのではないでしょうか。そんなベストセラー作家の創作術を余すことなく知ることができるのが、今回ご紹介する『超合理的！ ミステリー