猫がビタミン・ミネラル不足に陥ると表れる症状3つ 1. 皮膚や被毛の異常 ビタミン・ミネラル不足が原因で現れやすいとされるのが、皮膚や被毛の異常です。 健康な猫の被毛は滑らかで光沢があり、適度な弾力性を持っていますが、たとえばビタミンA不足になると皮膚が乾燥し、フケが増加しやすくなる傾向があります。 被毛のツヤがなくなり、パサパサとした質感になるのです。 またビタミンB群が不足すると、脱毛や皮膚