「侍ジャパン強化合宿」（１８日、宮崎）佐藤輝明内野手は今キャンプ初めてライブＢＰの打席に立ち、ピッチクロックへの適応について「投球間の方が短い」と語り、「考えながら準備したい」と明かした。バッターにもピッチクロックは設定されており、打席に入るまでの時間は３０秒。そして１５秒の投球間のうち、残り８秒までに構えないといけない。投手陣が注目を集めがちなシステムだが、打者のルーティンにも影響を及ぼす