「定められた基準を満たしていない企業が相当数ある」 血行を促進し疲労回復に役立つとされる、いわゆる「リカバリーウェア」の市場が急拡大する中、14日に都内で会見を開き、その実状についてこう厳しく指摘したのは日本ホームヘルス機器協会会長の山本富造氏。 指摘の先にあるのは、効果効能をうたえる一般医療機器としてのリカバリーウェアだ。 リカバリーウェアについては、一般医療機器として