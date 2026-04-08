3月27日に2026年シーズンが開幕した、日本プロ野球。早くも熱戦が繰り広げられているが、あるスター選手が意外なところで注目を集めている。【写真】「存在感えぐい」報道写真にしれっと写り込んだ“オーラ全開”のサトテル新聞にまさかの“写り込み”話題の的となっているのは、阪神タイガースの佐藤輝明。兵庫県西宮市出身の佐藤は、2020年にドラフト1位で阪神に入団。2025年はセ・リーグ本塁打王と打点王の二冠に輝き、最優