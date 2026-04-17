ヤンキースとエンゼンルスの１６日（日本時間１７日）の４戦目は１１―４とエンゼルスが大勝。この日も主砲ジャッジとトラウトがアーチ競演を演じスタンドは大興奮となったが、まさかの大敗にヤンキースファンが暴れる一幕があった。エンゼルスの攻撃中に三塁側のスタンドでファン同士が階段付近で殴り合いとなり、複数の「９９」のユニホームを来た男たちが酔って暴れたと見られる。ＳＮＳでは「これは恥ずかしい。コンクリー