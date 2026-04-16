タレントのスマイリーキクチ（54）が16日までにXを更新。京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希（あだちゆき）さん（11）の遺体が見つかった事件に思いをつづった。キクチは「南丹市で行方不明だった男子小学生が願い叶わず天に召された」と書き出し、「数年前この場所で講演を行いました」と現地との関わりに言及。「地域の方々はみんな優しかった、だから今も信じられない」と吐露した。続けて「報道では遺体と言