元交際相手の母親の自宅を訪れ、郵便ポストにスマートフォンを入れるなどした疑いで、29歳の男が逮捕されました。男は「結婚指輪の代わりに入れた」と話しています。【映像】連行される犯人の様子薗田穂波容疑者（29）は、千葉県内にある元交際相手の母親の自宅を複数回にわたって訪問し、郵便ポストにスマートフォンを入れるなどしたストーカー規制法違反の疑いがもたれています。警察によりますと、薗田容疑者は早朝にイン