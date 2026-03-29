「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）詰まりながらも外野まで持っていける。これが昨季のＭＶＰ男の力だ。阪神・佐藤輝明内野手が今季初安打＆初適時打。「とりあえず１本出たんでね。今日は良かったなと思います」。自身７打席目での“開幕”。虎の４番が完全に目を覚まし、連覇への１勝をつかんだ。まずは１点リードの六回１死。２打席連続三振を喫していたハワードを三度目の正直で捉えた。内角の１４８キロ直球を振