阪神は１６日の巨人戦（甲子園）に３―４で敗れ、今季初の２連敗。首位・ヤクルトとのゲーム差は１・５に広がった。それでも藤川球児監督（４５）は連敗について「特にコメントすることはないです」とし、「気にせず慣れていくことですね」と冷静に受け止めた。虎の主砲の?規格外アーチ?が飛び出すも、あと一歩及ばなかった。３点ビハインドの初回二死一塁から佐藤輝明内野手（２７）が打席へ。虎党の大歓声が響く中、巨人先発