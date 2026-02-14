猫同士の間に「上下関係」はあるの？ 猫同士の間にも上下関係は存在しますが、人間や犬のような「一生変わらない絶対的なリーダー」がいるわけではありません。猫の上下関係は、場所や時間によって入れ替わることもある、とてもゆるやかなものです。この部屋ではこの猫が上だけど、あっちの寝床では別の猫が優先というように、お互いが喧嘩を避けるためのマナーのような役割を持っています。 猫が優位