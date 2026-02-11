2月10日、競泳男子の瀬戸大也と元飛び込み選手で現在はタレントとして活動する馬淵優佳が、それぞれのSNSで離婚したことを発表した。瀬戸は不倫騒動で世間を騒がせたが、馬淵は“異変”を見せていたようで──。

馬淵はInstagramのストーリーズで、《私事で恐縮ではございますが、このたび、離婚が成立いたしましたことをご報告申し上げます。今後は子どもたちとの生活を大切に守りながら、これまで以上に仕事に邁進してまいります》と、離婚に至ったことを報告。瀬戸と馬淵は2017年に結婚し、2018年に長女、2020年に次女が生まれたが、ショックなできごとが襲う。

「2020年の『デイリー新潮』で、瀬戸さんが航空会社に勤務するCAと昼間からラブホテルで密会していたことが報じられ、本人もその事実を認めて謝罪しました。不倫騒動後も別れなかった馬淵さんですが、2024年11月の『文春オンライン』で同年春ごろから別居して、お互いに弁護士を立てて離婚協議を進めていると伝えられていたのです」（スポーツ紙記者）

夫の「白昼不倫報道」から約6年が経ち、大きな決断に踏み切った馬淵だが、Xでは

《英断だと思います。むしろよくここまで我慢したなと…》

《それがいいよ、、よく頑張った！》

《むしろ長く持った方だなという感想 奥さんよく頑張ったと思う》

など、同情する声があがっている。

「大学時代、馬淵さんは日本学生選手権2連覇を達成しましたが、結婚した2017年に現役を引退。その後はアスリートフードマイスターの資格を取り、夫をサポートしてきました。しかし、2人めの子どもが誕生したタイミングで瀬戸さんの不倫が発覚したのです。

2021年1月のバラエティ番組『幸せ！ ボンビーガール』（日本テレビ系）に出演した際、夫の不倫を知ったときの心境を聞かれて、馬淵さんは『めっちゃ怒りました、蹴り上げましたよ！』と、騒動をネタにする場面もありました。公の場では気丈に振舞い続け、今回『子どもたちとの生活を大切に守る』と強い思いをつづっていたことから、馬淵さんを案じる向きも多かったようです」（芸能担当記者）

馬淵はInstagramで日ごろの子育ての様子を発信している。2人の娘の育児や家事に追われながらも、充実した日々を送っているように見えるが、騒動後に“異変”もあったという。

「2019年ごろまでは馬淵さん、瀬戸さん、娘と撮影した家族ショットや夫と2人で食事した写真を投稿していました。ただ、瀬戸さんの不倫発覚後は、夫と一緒に写った写真はほとんど見られませんでした。直近でも、2026年1月3日に馬淵さんと娘が3人で上海ディズニーランドで撮影した写真をアップしていますが、やはり瀬戸さんの姿は写っていません。家族写真から、“夫の痕跡”が消えていたのです」（同前）

結婚9年め、夫婦関係にピリオドを打ち、馬淵はどんな道を歩むのか。