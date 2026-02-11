「北海道＆東日本パス」発売JR北海道とJR東日本は2026年2月5日、企画乗車券「北海道＆東日本パス」を2026年の春・夏・冬に発売すると発表しました。【画像】これが「北海道＆東日本パス」乗り降り自由の範囲です（三セク線）も「北海道＆東日本パス」はJR北海道とJR東日本の普通・快速列車（普通車自由席）、BRT（バス高速輸送システム）が連続7日間乗り降り自由になるきっぷです。青い森鉄道やIGRいわて銀河鉄道、北越急行も