東日本版「青春18きっぷ」期間中に値上げへ 買うならいつまでがお得？ JR普通列車が乗り放題
「北海道＆東日本パス」発売
JR北海道とJR東日本は2026年2月5日、企画乗車券「北海道＆東日本パス」を2026年の春・夏・冬に発売すると発表しました。
【画像】これが「北海道＆東日本パス」乗り降り自由の範囲です（三セク線）も
「北海道＆東日本パス」はJR北海道とJR東日本の普通・快速列車（普通車自由席）、BRT（バス高速輸送システム）が連続7日間乗り降り自由になるきっぷです。
青い森鉄道やIGRいわて銀河鉄道、北越急行も利用可能。青函トンネルを通る北海道新幹線の新青森〜新函館北斗間も、区間内相互発着の場合に限り、特定特急券を別途購入すれば普通車の空いている席を利用できます。
発売期間と利用期間は次のとおり。
・春季
発売：2月13日〜4月16日
利用：3月1日〜4月22日
・夏季
発売：6月20日〜9月24日
利用：7月1日〜9月30日
・冬季
発売：11月27日〜2027年1月5日
利用：12月11日〜2027年1月11日
値段は大人1万1530円、子ども5760円ですが、JR東日本の運賃改定に伴い、3月14日発売分から大人1万1780円、子ども5890円に値上がりします。