ショートトラック混合リレー、韓国選手転倒の余波ミラノ・コルティナ五輪は10日、スケートのショートトラック混合リレー準決勝を行い、優勝候補の一角・韓国が転倒に巻き込まれ敗退した。敗退に怒った韓国のファンが、転倒した米国選手のSNSに悪質なコメントを並べる騒ぎが起きている。男女2人ずつがそれぞれ2回滑る混合リレー。準決勝2組に登場した韓国は、2回目の3走キム・ギルリが3番手につけていたが、先頭にいた米国のコ