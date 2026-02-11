韓国人が激怒「ひざまずいて謝れ」 転倒に巻き込まれ敗退…発端となった米選手のSNSに誹謗中傷
ショートトラック混合リレー、韓国選手転倒の余波
ミラノ・コルティナ五輪は10日、スケートのショートトラック混合リレー準決勝を行い、優勝候補の一角・韓国が転倒に巻き込まれ敗退した。敗退に怒った韓国のファンが、転倒した米国選手のSNSに悪質なコメントを並べる騒ぎが起きている。
男女2人ずつがそれぞれ2回滑る混合リレー。準決勝2組に登場した韓国は、2回目の3走キム・ギルリが3番手につけていたが、先頭にいた米国のコリン・ストッダードが転倒すると避けきれずに接触し、転倒した。起き上がってゴールしたものの3着。韓国は即抗議したものの、接触による救済は2番手以内につけている選手が対象のため、決勝に残れず。選手は呆然とした様子だった。
韓国メディア「エックスポーツニュース」によれば、怒った韓国のファンがストッダードのSNSに暴言を書き込み、コメント欄が閉鎖される事態になっているという。
記事は「一部のファンが競技終了直後、ストッダードのSNSに『そんな実力でどうやって米国代表になり、五輪に出てきたのか』『1人で3回転ぶってどういうこと？』『韓国にひざまずいて謝れ』などの誹謗中傷を浴びせた」「ストッダードは自身に向けられた韓国ファンの否定的な世論を意識して、個人SNSのコメント欄を閉じた」と伝えている。
記事はこのアクシデントについて「ストッダードが倒れたのを故意と見るのは難しいが、彼女が女子500メートル予選と混合リレーの準々決勝、準決勝で相次いで転倒したため、彼女に冷ややかな視線を送っている。韓国側としては、ストッダードに振り回されて被害を被るばかりの結果となった」と報じた。
