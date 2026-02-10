俳優の出合正幸（であい・まさゆき、４５）が１０日、東京・神楽座で出演映画「宣誓」（柿崎ゆうじ監督、３月６日公開）の完成披露試写で舞台あいさつした。震災で家族を失った自衛隊員と少年の喪失と再生の物語で、自衛官を演じた。出合はアクションを得意とし、「轟轟戦隊ボウケンジャー」（２００６年）の高丘映士／ボウケンシルバー役など多くの戦隊モノに出演している。柿崎監督から「彼、この映画の撮影が終わった後、