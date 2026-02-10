【リビーニョ（イタリア）１０日＝宮下京香】ミラノ・コルティナ五輪スノーボードハーフパイプ日本代表が、会場で午前から公式練習に臨んだ。２２年北京五輪男子金メダルで、１月に負った複数箇所骨折などからの復活を目指す平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、約３時間の練習後に取材に応じ、骨盤を骨折していることを明かした。「股関節のところ、腸骨というところを骨折している。けが明けで痛みとかもある状態なので、