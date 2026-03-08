◇スピードスケート・世界選手権最終日（2026年3月8日オランダ・ヘーレンフェイン）短距離から長距離の4種目総合で争うオールラウンド部門の後半2種目を行い、今大会限りで現役を退く女子の高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）は総合3位に入った。前日の前半2種目では500メートル1位など総合首位で折り返し。高木が世界記録を持つ本職の1500メートルでは序盤から飛ばすレースを展開。1分53秒48の2位に入り、フィニッシュ後は