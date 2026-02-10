ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は10日、スケートショートトラック混合リレー準々決勝2組で日本は失格となり、敗退が決まった。男女2人ずつがそれぞれ2回滑る混合リレー。メダル獲得を目指した日本（金井莉佳―中島未莉―宮田将吾―吉永一貴）はまさかの展開となった。3番手につけていた2回目の3走・宮田将吾が猛然と追い上げ、外から2番手のフランス選手と並んだ際に接触し転倒。すぐさま立ち上がって吉永に