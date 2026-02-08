フィギュアスケート団体戦ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は7日（日本時間8日）に行われ、男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が108.67点をマーク。98.00点のイリア・マリニン（米国）を上回って1位となった。“4回転の神”と呼ばれる世界王者を上回り、海外メディアからも称賛が送られた。日本は、順位点で首位・米国とわずか1点差の2位で、フリーで逆転金メダルを狙う。