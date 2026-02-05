WBC連覇を目指す日本代表の “ラスト・サムライ” は、ボストン・レッドソックス所属の吉田正尚外野手に決まった。吉田と言えば、前回大会での勝負強さが忘れられない。出場7試合で打率.409、2本塁打、大会記録を更新する13打点をマークした。大会MVPこそ大谷翔平に譲ったが、受賞してもなんら不思議ではない成績だった。とくに準決勝メキシコ戦では起死回生の同点3ランを放ち、彼の勝負さがなければ優勝はなかったと言って