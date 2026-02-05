ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 長瀬智也の投票呼びかけ Xでは「結局どうして欲しいのか」の声も 長瀬智也 衆議院選挙 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ Smart FLASH 長瀬智也の投票呼びかけ Xでは「結局どうして欲しいのか」の声も 2026年2月5日 17時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 長瀬智也が4日にインスタで、衆院選に向けて投票を呼びかけた 「日本が今よりも良くなるためには今までと違う選択をすべき」など主張 X上では、長瀬の抽象的な物言いに戸惑いの声も出ていたという 記事を読む おすすめ記事 産婦人科病院で妊産婦７人が食中毒 富山市 2026年2月5日 18時58分 “A型の20倍” インフルエンザB型が急増 熱が出にくく「気づかぬうちに広がる」今からできる対策は？ 2026年2月5日 19時14分 「シングルマザー支援」持ちかけ中学生娘の裸映像送らせたか 男（33）逮捕 小学生の娘も撮影 「娘をビデオ通話に出すなら30分70万円」金銭は支払わず 警視庁 2026年2月5日 11時47分 ナイトスクープ“ヤングケアラー”騒動 両親が謝罪と再出発メッセージ インスタ新アカウントで投稿 2026年2月5日 16時37分 「庭先に入って写真撮影」富士山と五重塔で絶景スポット…観光客殺到で迷惑行為が急増 10年目「桜まつり」も中止決定 山梨・富士吉田市 2026年2月5日 19時44分