2月1日放送のラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（JFN）で、パーソナリティーの有吉弘行が芸人仲間のケンドーコバヤシの結婚＆第一子誕生を祝福していたのだが、その流れでぬるっと《かくいう私も、第2子が生まれてしまいまして。51歳で2児の父になるという》と報告。2021年4月1日に結婚した、元フリーアナウンサーの夏目三久との間に2人目を授かったことを明かした。「有吉さん夫婦には2024年3月に生まれた第一子も