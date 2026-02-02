写真はイメージJ-CASTニュース

土下座する女子生徒の顔に蹴りか、動画拡散 昨年12月の冬休み中に撮影？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 福島県会津若松市内の中学校で撮影されたとみられる動画が拡散されている
  • 地面の上で土下座する少女の顔を蹴ったり頭を踏む様子が映っていたという
  • 動画は冬休み中に撮影されたと考えられ、教委は「警察が対応中」と説明した
記事を読む

おすすめ記事

  • CBC
    動物の脱走を想定した捕獲訓練 ｢もし逃げても万全の対応ができるように｣ レッサーパンダ役の職員が園内を逃げ回る 名古屋･東山動植物園 2026年2月2日 19時37分
  • 寄贈されたバス停は東京駅行き「ドリームなごや号」が停車していた。国産2階建てバス「エアロキング」で運行されていた頃（画像：PIXTA）。
    「バスは来ません」 JRバスが元「東京行き高速バスのバス停」を“老人ホーム”に寄贈した深い理由 なぜそこに「ウソのバス停」を？ 2026年1月30日 9時42分
  • 【写真・画像】「クソ野郎…」香取慎吾（49）、生配信中に寄せられたコメントで一時中断するハプニング　1枚目
    「クソ野郎…」香取慎吾（49）、生配信中に寄せられたコメントで一時中断するハプニング 2026年2月2日 18時31分
  • なぜ実の姉を自宅で監禁できたのか──
    《“お前の足を切って渡すから足を出せ”50代姉を監禁・暴行》「インターホンを押しても出ない」「高級外車が2台」市川陽崇・奈美容疑者夫妻 “恐怖の二世帯住宅”への近隣証言 2026年2月2日 16時15分
  • 明石家さんま（23年2月撮影）
    明石家さんま「離婚の原因のひとつ」告白　共感した黒柳徹子と意気投合「俺じゃダメなのか？」 2026年2月2日 14時3分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 東山動植物園 脱走想定した訓練
    2. 2. 「ウソのバス停」を設置したワケ
    3. 3. クソ野郎は…香取慎吾が配信中断
    4. 4. 姉を監禁?「足を切って渡す」
    5. 5. さんま「離婚原因のひとつ」告白
    6. 6. 三山凌輝 ソロ歌手デビューへ
    7. 7. 土下座する女子生徒の顔に蹴りか
    8. 8. 勤務中にラノベ? 幹部自衛官処分
    9. 9. 浜辺美波 タイ修行での衣装賛否
    10. 10. AIで通話を「怖くない声」に変換
    1. 11. 2027年の「国民の祝日」を決定
    2. 12. 黒柳と宇多田のやり取り 泣けた
    3. 13. スキー中遭難 外国籍の男性死亡
    4. 14. 親子だったの!? 投稿に驚きの声
    5. 15. 夫が食い尽くし系夫と離婚決意
    6. 16. 野間口徹「許せない」投稿が波紋
    7. 17. 盗撮の学生を恐喝か 22歳逮捕
    8. 18. 大泉洋の態度を痛烈に批判 波紋
    9. 19. 緊急避妊薬 全国の薬局で販売へ
    10. 20. 「日本は不幸」高市首相を猛批判
    1. 1. 東山動植物園 脱走想定した訓練
    2. 2. 姉を監禁?「足を切って渡す」
    3. 3. 勤務中にラノベ? 幹部自衛官処分
    4. 4. 土下座する女子生徒の顔に蹴りか
    5. 5. スキー中遭難 外国籍の男性死亡
    6. 6. 盗撮の学生を恐喝か 22歳逮捕
    7. 7. 緊急避妊薬 全国の薬局で販売へ
    8. 8. 緊急避妊薬 薬剤師前で必ず服用
    9. 9. 「日本は不幸」高市首相を猛批判
    10. 10. 恵方巻き窃盗か「外で食べてる」
    1. 11. 少女を9年監禁 犯人死亡していた
    2. 12. 「NHK移転」都落ちもいいところ
    3. 13. 高市首相批判「読み間違えたな」
    4. 14. アレクサが誤作動→恐怖の夜に
    5. 15. 「選管偽アカ」本物 委託も誤認
    6. 16. 収賄容疑 東大院の教授を解雇
    7. 17. 安野氏に「若返った竹中平蔵?」
    8. 18. 小学校で下着姿盗撮か 男再逮捕
    9. 19. 「コナン」とコラボ 中国で批判
    10. 20. インフル再流行…異例事態も発生
    1. 1. 2027年の「国民の祝日」を決定
    2. 2. 消費税12%案が浮上?「大事件」
    3. 3. 「勉強の意味」子に聞かれたら
    4. 4. 消費税12%案 政府内で浮上か
    5. 5. 職場で私生活の話しすぎ NGの訳
    6. 6. 秀吉1代で終了 たった一つの弱点
    7. 7. 高市首相 麻生氏らと情勢協議
    8. 8. 期日前投票456万人 前回比2%減
    9. 9. フラット35の2月適用金利を発表
    10. 10. 田久保氏の「煽り姿勢」痛烈批判
    1. 11. 三田証券の元取締役ら5人を逮捕
    2. 12. 風呂場で死なない「7つの心得」
    3. 13. クルミッ子ファンから悲しみ殺到
    4. 14. 「国会の暴れん坊」浜田幸一氏、死去
    5. 15. 「埼玉都民」子育て支援で格差
    6. 16. 鳩山首相が辞任、韓国メディアは「後任は菅直人氏が有力」と報道
    7. 17. 食後に強い眠気…40代からの異変
    8. 18. 埼玉県川口市長選で自民推薦新人が落選確実
    9. 19. 【衆院選】投票日まで1週間切り…各党首の訴えは
    10. 20. 鳥取県選管「公式と誤認されかねない」と注意呼びかけたアカウント、委託業者作成のアカだった…県「確認すべきだった」
    1. 1. エプスタイン文書 追加資料波紋
    2. 2. ロシア産小麦粉 北朝鮮で不満か
    3. 3. 韓国スターへの扱い「差別的」か
    4. 4. 「賠償の約束」AIが誤情報か
    5. 5. 26歳中国美女が薬物で急死 何が
    6. 6. 中国でヒョウと自撮り 襲われる
    7. 7. 日中関係悪化がK-POP界を直撃
    8. 8. 土砂崩れで57人の遺体確認 尼
    9. 9. 中国が米国の入国審査に不満表明
    10. 10. 中国共産党と台湾の交流再開へ
    1. 11. 米当局 イグアナの回収呼びかけ
    2. 12. 中国の犯罪集団4人の死刑執行
    3. 13. 米グラミー賞で「ICE OUT」の声
    4. 14. 中国、春節で95億人移動の予測
    5. 15. 不祥事で国籍を変えて五輪 韓国
    6. 16. マスターオブスキル：全職高手、中国で爆発的人気のラノベが日本語に　舞台はネトゲの世界
    7. 17. 「陸上界のカリナ」や“G-DRAGON熱愛説の相手”で話題の『脱出おひとり島』、男性出演者の二股疑惑を否定
    8. 18. バニー「私たちは人間で米国人」
    9. 19. 韓国スターへの「透明人間」扱い
    10. 20. 映画「メラニア」が異例のヒット
    1. 1. 「ウソのバス停」を設置したワケ
    2. 2. ディズニーまた値上げ? 戦々恐々
    3. 3. 新型「小さいランクル」投入背景
    4. 4. 「医学的に正しい」お風呂の温度
    5. 5. カルビー、ポテチなど値上げへ
    6. 6. トヨタ次第で転売ヤー撲滅可能か
    7. 7. 待遇も厳しい「給食室の現実」
    8. 8. 元警官が語る「潜入捜査」の実態
    9. 9. 大手SIer辞めて迷走 女性の現在
    10. 10. 日中関係 医療の影響「深刻」か
    1. 11. まいばすけっと MAX22%得な裏技
    2. 12. 6千人が選ぶ「温泉宿・ホテル」
    3. 13. 東証Sが下方修正 47.4%減益に
    4. 14. TDKが大引け後に決算を発表
    5. 15. 肩甲骨周りを一気にほぐす方法
    6. 16. 抹茶の世界的人気 国内値上げも
    7. 17. 金田のバイク!? 静岡に電動バイクが集結、グッときたマシンを一挙紹介
    8. 18. オリエンタルランド 反落で反落
    9. 19. 児童書も…「頭がいい」本の中身
    10. 20. 金急落し異例の「夕方も」価格公表、前週末比４３４１円安の２万５２８７円…大阪では売買を一時中断
    1. 1. AIで通話を「怖くない声」に変換
    2. 2. THE NORTH FACEセール 今日まで
    3. 3. キャンプ料理に必要なギアをすべて収納。「MINERD シェフバッグ PUM」
    4. 4. 岡山デニム × アウトドア。14種類の機能を搭載した、焚き火に強いデニムエプロン。
    5. 5. アウトドアや自宅で本物の『炎』を飾る。ポータブルファイアーランプ「MENKA-メンカ-」
    6. 6. 注目度高いAI ゲーム関連株急落
    7. 7. 最大×133倍の高倍率。星空からバードウォッチングまで楽しめる3レンズオールインワン天体望遠鏡
    8. 8. IIJmio 3月31日で受付終了へ
    9. 9. ワイヤレスマイク「Wireless GO II」はデジカメでもスマホでもPCでも使えて超便利：旅人目線のデジタルレポ 中山智
    10. 10. 構造・素材・形状にこだわり、快眠を追求した新感覚枕「PILLOUS」
    1. 11. これ1つで愛犬、愛猫の毛並みを完璧ケア。一台二役のペットドライヤー・ブラシ「Sumataco Z9」
    2. 12. MagSafeやQiワイヤレス充電器を、AppleWatch対応に。小型軽量な多機能充電デバイス「MagBrother」
    3. 13. 「ROG Phone 5」レビュー、5G通信に加えてCPUやメモリーの周波数も調整可能
    4. 14. 15000Paの強力吸引。車内、自宅、オフィスで活躍するコードレス超小型ハンディクリーナー「marsboy」
    5. 15. 10Wワイヤレス充電、加湿器、Bluetoothスピーカー、卓上ライトがまとまった「EZVALOセット」
    6. 16. 「今が買い時」「早い者勝ち」AirPods Pro 3がAmazonで7%OFFに
    7. 17. アプリ連動で顔を360°自動追跡。スマホ用ジンバル「Samicon iFollowUpro」
    8. 18. Nintendo Switch『New ポケモンスナップ』先行体験レポ、写真技術と上腕二頭筋が鍛えられそう!?
    9. 19. スマホで見ながら歯石をチェック。歯ブラシが届かない歯垢も除去できる超音波スケーラー「Costoso」
    10. 20. 主役は小さなハムスター。トコトコ歩く姿が愛らしいアクション『Hamster Maze』：発掘！スマホゲーム
    1. 1. 新庄監督 オフは「すぐ鼻整形」
    2. 2. ロバーツ監督の発言で「大暴落」
    3. 3. 史上最年少で生涯グランドスラム
    4. 4. WWE退団の米女優娘 投稿が波紋
    5. 5. 大分毎日マラソン 29位の完走
    6. 6. 「帰っていた」大谷夫妻に驚き
    7. 7. まるでキャプ翼「奇跡の1枚」
    8. 8. 「大谷夫妻に引け取らない」絶賛
    9. 9. ジョーダンブランドから女性向けバスケットボールシューズ第2弾が登場…機能性と美しさを調和した1足
    10. 10. ボクシングのパンチでカツラ浮く
    1. 11. ノルウェー代表MFにすきま風か
    2. 12. BD巡り騒動 朝倉が法的措置示唆
    3. 13. ロシアのワリエワが復帰戦6位
    4. 14. バスケ男子代表ホーバス監督退任
    5. 15. WIN5 5億円超がキャリーオーバー
    6. 16. 男子マラソン2時間6分59秒で2位
    7. 17. 【オリックス】宮城大弥、ＷＢＣ合宿でのダルビッシュとの再会心待ち「野球人生の引き出しになれば」前回合宿では２人で”スワンボートデート”
    8. 18. プロ2年目で“危機感”「劣っている部分ある」　巨人23歳の小兵、譲らない2つの思い
    9. 19. “引退報道”ダルビッシュ　パドレスへの“65億円の年俸返金”が現地で意外な不評…日本人の謙虚さは“ただの裏切り”
    10. 20. ノルウェーの“逸材”がマンCに復帰…MFニーパン、シーズン後半戦はペップの下でプレー
    1. 1. クソ野郎は…香取慎吾が配信中断
    2. 2. さんま「離婚原因のひとつ」告白
    3. 3. 三山凌輝 ソロ歌手デビューへ
    4. 4. 黒柳と宇多田のやり取り 泣けた
    5. 5. 浜辺美波 タイ修行での衣装賛否
    6. 6. 野間口徹「許せない」投稿が波紋
    7. 7. 親子だったの!? 投稿に驚きの声
    8. 8. 大泉洋の態度を痛烈に批判 波紋
    9. 9. ヒコロヒー「家賃だけで600万」
    10. 10. 保田圭 悲願の鬼レンチャン成功
    1. 11. これはもう別人 高梨沙羅に驚き
    2. 12. NHK受信料の義務「異常すぎる」
    3. 13. 渡辺直美 NYで「唯一怖い」場所
    4. 14. 落合信彦氏が老衰で死去 84歳
    5. 15. バカリズム「大嫌いな人間」告白
    6. 16. 『TAAF2026』アニメ オブ ザ イヤー部門の個人賞に米津玄師　作品賞は『鬼滅の刃』『ガンダム ジークアクス』
    7. 17. 同期生が「オレオレ詐欺の親玉」
    8. 18. きゃりー「保育園落ちた」同情
    9. 19. 吉田拓郎 自身の「引退」を否定
    10. 20. 渡辺直美 米エンタメ界のギャラ
    1. 1. 夫が食い尽くし系夫と離婚決意
    2. 2. 妻は教え子「ロリコンじゃない」
    3. 3. 実は電気代倍増?冬の暖房術
    4. 4. シャネル、豪華客船クルーズは新解釈のマリンルックがドレスコード【2018-19年クルーズ】
    5. 5. ローソン 新作ご褒美感スイーツ
    6. 6. 性教育で「本当に大切な言葉」
    7. 7. 「想像以上」のモラハラ夫に反論
    8. 8. くら寿司「mofusand」と初コラボ
    9. 9. クリスマス最大のお楽しみ！今年のディナーは本場・欧米スタイルがおすすめ
    10. 10. 「保育園全滅」で市役所に電話
    1. 11. 呪術キャラ愛全開 カフェ登場
    2. 12. 短期集中 ぽっこり腹を2分で撃退
    3. 13. 夢の沖縄生活 帰省後に「悲劇」
    4. 14. 決済で「迷子」な客にレジ大混乱
    5. 15. 代用ファンデーションパフ3選
    6. 16. スキンケアも秋の衣替え♪カネボウの化粧水＆乳液で時間美容！
    7. 17. 黒みつを楽しむならこれがベスト！京都の豆かん＆あんみつ3選
    8. 18. 生まれつき自力で排尿ができない
    9. 19. アカウント連携が「火遊び」暴露
    10. 20. コート買うより“こっち”かも！【ZARA】40・50代に推したい「シャレ見えジャケット」