【ブリュッセル＝秋山洋成】民間の先端技術を活用した「デュアルユース（軍民両用）」製品を巡り、日本の官民が北欧市場での売り込みに乗り出す。近くフィンランド、スウェーデンの２か国と技術協力の推進に向けた共同声明を出す。ロシアによるウクライナ侵略を機に防衛意識が高まる欧州で、北欧を足がかりに輸出拡大を目指す。経済産業省や国際協力銀行（ＪＢＩＣ）、防衛関連企業などの訪問団が２日から現地を訪れる。川崎重