宇都宮市教育委員会は１日、市内で少年らが１人の少年に集団暴行を加えているとみられる動画がＳＮＳ上で投稿・拡散されていることを確認し、事実関係の調査を始めたことを明らかにした。動画は１月３１日夜に投稿された。２本に分かれた計約１分３０秒間の動画には、河川敷で多数の男女が１人の少年を取り囲み、このうちの１人が膝蹴りなどの暴行を加え、川の中に突き落とす様子が収められている。市教委によると、１日午後