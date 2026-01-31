ママさんがお散歩に誘った時は大喜びしていたワンコですが、お兄ちゃんが誘った時は全く喜ばなくて…？ワンコの態度の違いが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万6000回再生を突破。「わかりやすいｗ」「可愛くて笑ってしまいます」といった声が寄せられています。 【動画：ママが散歩に誘うと大喜びする犬→お兄ちゃんが誘ったら結果…あからさまな『態度の違い』】 ママがお散歩に誘うと大喜びするワンコ YouTubeチャンネル「