ママさんがお散歩に誘った時は大喜びしていたワンコですが、お兄ちゃんが誘った時は全く喜ばなくて…？ワンコの態度の違いが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万6000回再生を突破。「わかりやすいｗ」「可愛くて笑ってしまいます」といった声が寄せられています。

【動画：ママが散歩に誘うと大喜びする犬→お兄ちゃんが誘ったら結果…あからさまな『態度の違い』】

ママがお散歩に誘うと大喜びするワンコ

YouTubeチャンネル「こーる君たち」に投稿されたのは、イングリッシュコッカースパニエルの「ルーク」君をお散歩に誘った時の反応です。ルーク君はお散歩が好きなのですが、一緒に行く相手によってやる気に差が出るそう。

ある日、ママさんが「ママとお散歩行く？」と誘ったところ、ルーク君は大喜び。ぴょ～んっと見事なジャンプを披露してソファから降り、「早く行こうよー！」とママさんを急かすようにはしゃぎながら玄関へ向かったとか。

そして玄関のたたきにお座りして、「もう僕はスタンバイOKだよ」とアピールするルーク君。お家を出発する後ろ姿にもウキウキ感が滲み出ていて、ママさんとお散歩に行けることが嬉しくて仕方ないという気持ちが伝わってきます。

お兄ちゃんが誘ったら？態度の違いに爆笑！

別の日、お兄ちゃんがお散歩に誘ってみたら…？なんとルーク君は座ったまま動こうとせず、全く乗り気でない様子だったとか。ママさんが「行っておいで」と声をかけても、玄関に向かう気配はゼロ。後からお散歩に行く予定の先住犬さんの方が、「行きたい！」とやる気満々になっていたそう。

ママさんは「早く行っておいで」と軽く体を押しながら急かしてみたのですが、ルーク君は「何も聞こえませ～ん」とばかりに無視して、お兄ちゃんとのお散歩を拒否し続けたとか。

お散歩に行く相手がママさんの時はウキウキで出発していたのに、お兄ちゃんの時はここまで腰が重くなってしまうとは…！あからさますぎる態度の違いに、思わず笑ってしまいます。

とにかくママが大好き

それでも説得を続けていたら、「仕方ないから行くか～」と渋々立ち上がってくれたというルーク君。そしてお散歩から帰ってくると、「ただいまー！」とママさんのところにすっ飛んできたそうですよ。ママさんのことが大好きすぎて、お散歩もママさんと一緒の時だけやる気満々のルーク君なのでした。

この投稿には「可愛い」「ママがいいんだねｗ」「目が死んどるやんけwお兄ちゃん可哀想w」「行く相手を選ぶ所に笑ってしまいました」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「こーる君たち」には、ルーク君＆ゴールデンレトリバーの「るこる」君の日常や、今は亡き先住犬さんたちとの素敵な思い出が投稿されています。可愛い姿や愉快なやり取りに笑顔をもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「こーる君たち」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。