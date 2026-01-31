企業が株主に還元する配当金の総額は今年度、過去最高とみられている。利益に占める配当金の割合は年々上昇。一方で、今後も利益を拡大していくために必要な「投資」の割合は海外と比較して低い。こうした中、企業経営者らに挑戦を促し、稼ぐ力を押し上げるツールとして「コーポレートガバナンスコード」の強化が検討されている。（解説委員・安藤佐和子）「コーポレートガバナンスの強化で企業の稼ぐ力を押し上げます」。経営戦略