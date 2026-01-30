USJ×呪術 新アトラクション始動コラボニュース

USJ×呪術 新アトラクション始動

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 心霊スポットとして話題の古びた洋館に、ライブドアニュース編集部が潜入
  • 12年前の文献に「白髪サングラスの学生と長髪ピアスの学生に遭遇」の記載
  • 現地で記者は3人の学生とすれ違ったという（本記事はフィクションです）

◆呪術廻戦・ザ・リアル 4-D

記事を読む

おすすめ記事

  • 通行人が遺体を発見し110番通報
    【速報】新潟市中央区の路上で 身長約31cm･全裸 赤ちゃんの遺体見つかる、警察が死因など捜査【新潟】 2026年1月30日 15時45分
  • 赤ちゃん遺体を遺棄疑いで母親逮捕の事件　相談を受けていた“赤ちゃんポスト”運営の慈恵病院が警察に抗議「罪に問うべきなのか慎重に判断を」　警察は「適正に捜査」と回答
    赤ちゃん遺体を遺棄疑いで母親逮捕の事件　相談を受けていた“赤ちゃんポスト”運営の慈恵病院が警察に抗議「罪に問うべきなのか慎重に判断を」　警察は「適正に捜査」と回答 2026年1月29日 19時20分
  • 中国2月春節に95億人移動と予測…過去最多もトップ10から日本は圏外へ　政府の渡航自粛呼びかけ影響か　
    中国2月春節に95億人移動と予測…過去最多もトップ10から日本は圏外へ　政府の渡航自粛呼びかけ影響か　 2026年1月29日 18時58分
  • ブログで公開した自宅の畳に広げた200万円
    宝くじ3億2千万円当選者が顔出し初告白！「330万円のロレックスを即購入」も“女性に7千万注ぎ込む”“株価大暴落で全て失う”の悲劇と再起 2026年1月30日 6時0分
  • 新垣結衣、星野源（C）モデルプレス
    星野源、結婚後にわかった新垣結衣の意外な一面・互いの生活スタイル明かす「うちはもう夫婦共々…」 2026年1月29日 16時39分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 【速報】新潟市中央区の路上で 身長約31cm･全裸 赤ちゃんの遺体見つかる、警察が死因など捜査【新潟】
    2. 2. 「罪に問うべきか」警察に抗議
    3. 3. 中国春節 日本は旅行先「圏外」
    4. 4. 宝くじで3億円 20年で使い果たす
    5. 5. 星野源 新垣結衣との生活を告白
    6. 6. スキー場で宙づり状態…心肺停止
    7. 7. 男性2人に不同意性交? 3回目逮捕
    8. 8. 妻と娘殺害 死刑判決覆され激怒
    9. 9. ABCテレビ社長が謝罪「深く反省」「慎重な対応必要だった」ナイトスクープ“ヤングケアラー”炎上騒動
    10. 10. 4.2億円が入ったケース奪われる
    1. 11. 中国、日本渡航自粛を呼びかけ
    2. 12. 白バイ憧れて…過酷な警官への道
    3. 13. トモコレ13年ぶり新作 4月発売へ
    4. 14. 塾のパソコン爆発した 建物全焼
    5. 15. 堀江氏「ついに日本の地上波が」
    6. 16. 上野駅停電 JR3線で運転見合わせ
    7. 17. 水路に女性 技能実習生が命救う
    8. 18. 駐車場を占拠→魔法の言葉で撃退
    9. 19. ローラ「面影なし」美貌に絶賛
    10. 20. 中央競馬中継 無料ネット配信へ
    1. 1. 【速報】新潟市中央区の路上で 身長約31cm･全裸 赤ちゃんの遺体見つかる、警察が死因など捜査【新潟】
    2. 2. 「罪に問うべきか」警察に抗議
    3. 3. スキー場で宙づり状態…心肺停止
    4. 4. 男性2人に不同意性交? 3回目逮捕
    5. 5. 妻と娘殺害 死刑判決覆され激怒
    6. 6. 4.2億円が入ったケース奪われる
    7. 7. 白バイ憧れて…過酷な警官への道
    8. 8. 水路に女性 技能実習生が命救う
    9. 9. 塾のパソコン爆発した 建物全焼
    10. 10. 上野駅停電 JR3線で運転見合わせ
    1. 11. ケースの現金「香港に運ぶ予定」
    2. 12. 直前中止 単発バイト店に支払い
    3. 13. 発達障害で解雇 会社に賠償命令
    4. 14. 遅刻に腹立て…全員欠席扱いに
    5. 15. 人命救助「母国では当たり前」
    6. 16. ナイトスクープ炎上 家族の現状
    7. 17. 書類送検の米倉涼子 不起訴処分
    8. 18. ホットドッグ誤嚥 1.8億円賠償へ
    9. 19. 随分とやつれ…秋篠宮さまに異変
    10. 20. 母親「ジャマイカで娘が性被害」
    1. 1. 中3女子不明 家族疑う投稿に苦言
    2. 2. 富裕層の節税 国税庁が怒り心頭
    3. 3. がん抑制に繋がる生活習慣と食品
    4. 4. 排水口がつまる意外なもの3選
    5. 5. 衆院選 街頭演説に罵声集団
    6. 6. 首相明言「土俵に上がらない」
    7. 7. 暴行動画を告発「デスドル」直撃
    8. 8. 東国原氏 衆院選出馬の要請告白
    9. 9. 候補者の「政党名」でミス発生
    10. 10. 山本一太知事 前立腺がんを公表
    1. 11. 神谷代表に聞く多数擁立のワケ
    2. 12. 恵方巻 ご飯作らん奴は黙っとれ
    3. 13. 母を呼び寄せ同居「笑顔消えた」
    4. 14. 火葬場では遺族の服装に注目する
    5. 15. 首相官邸の偽サイト 複数を確認
    6. 16. 減ゆ連、衆院選の公約発表せず
    7. 17. 夫が買ったあん肝に愕然 大反響
    8. 18. 夫急逝 残高知った妻の涙止まる
    9. 19. 自民 単独で過半数上回る勢いか
    10. 20. 小野田氏 一部の保守層から反発
    1. 1. 中国春節 日本は旅行先「圏外」
    2. 2. 中国、日本渡航自粛を呼びかけ
    3. 3. 靖国神社でポケカイベ→「冒涜」
    4. 4. マイクロソフト 約55兆円減少
    5. 5. 中国 日本に中国国民保護を要求
    6. 6. 正恩氏妹が「命乞い」した事件
    7. 7. 「2026軍事力ランキング」を発表
    8. 8. 馬の縫いぐるみ、中国で大人気
    9. 9. カナダ潜水艦受注ドイツ勢優位か
    10. 10. 印で「ニパウイルス」感染例確認
    1. 11. ベッカム氏夫妻 息子失うの怖い?
    2. 12. 「脳を活性化する靴」に指摘の声
    3. 13. マスク氏の「SpaceX」ら合併か
    4. 14. 中国で新たな反日ビジネス拡大か
    5. 15. 中国が強調「日米同盟つぶれる」
    6. 16. 靖国神社でのポケモン催し批判
    7. 17. 葡のC・ロナ 巨額不動産を入手か
    8. 18. AIで異常天体1300個超が確認
    9. 19. 中国 ギャング構成員11人を処刑
    10. 20. 韓国芸能人の公共マナー違反
    1. 1. 中道改革連合に早くも軋み発生か
    2. 2. ロッテリア→ゼッテリアに 熾烈
    3. 3. WAONポイント統合で何が変わる?
    4. 4. 重機整備士が辞めた地獄の現場
    5. 5. 日本人は「本当の中国」知らない
    6. 6. 中高一貫校で落ちこぼれ続出の訳
    7. 7. 60代夫婦 2万も足りないと真っ青
    8. 8. なぜガソリンに「毒」入れたのか
    9. 9. 「楽しく死ねれば」33歳の月収額
    10. 10. 77歳の現役会社員 キャリア語る
    1. 11. 亡き母準備の葬式 拒否した結果
    2. 12. ランクルよりアルファードが得か
    3. 13. 【カルディ】ねこの刺繍入りバッグと紅茶や菓子などをセットに　「ネコの日バッグ」抽選販売
    4. 14. 「FANG+」月1万積み立て…結果は
    5. 15. PayPayクレジットゴリ押しの理由
    6. 16. 「米Amazonが7兆円出資」と報道
    7. 17. 「支給停止調整額の見直し」解説
    8. 18. 1日警察署長 隠された「事情」
    9. 19. オリエンタルランド 反落で反落
    10. 20. 老後資金3000万円 どれほど存在?
    1. 1. 一夫多妻崩壊→正式「結婚」へ
    2. 2. BEAMSがAmazonで全品40％OFF以上
    3. 3. ナノ・ユニバースが最大半額に
    4. 4. スマホの容量不足を秒で解決
    5. 5. スマホユーザー必携のアプリ
    6. 6. Amazonセールで人気の商品TOP15
    7. 7. スマホの実売台数ランキング
    8. 8. LINEトーク画面で…PDF送る方法
    9. 9. SBが営業活動を生成AIで支援
    10. 10. OPPO スマホ「Find X9」を実機視
    1. 11. 「レベルが違う」中国の雪祭り
    2. 12. 米の「歴史博物館」が立ち上げ
    3. 13. Audibleが3か月間99円 本日まで
    4. 14. PS2のゲームをPCで動作させる
    5. 15. 地球を解決? 夢のマシン開発
    6. 16. モバ充出火原因 衝撃高温が上位
    7. 17. OXOの「お湯を注ぐだけでいいコーヒーメーカー」、もう手放せない
    8. 18. VAIO 一部製品でロゴ剥がれる
    9. 19. 漢方発想を体感できるイベント
    10. 20. 高速スクロール対応！スライドカバーを閉じて小さくなる静音Bluetoothマウス
    1. 1. 中央競馬中継 無料ネット配信へ
    2. 2. 真美子さんのイヤリング 反響
    3. 3. 選抜高校野球 出場32校が決定
    4. 4. 真美子さんのコート 再入荷待ち
    5. 5. ネトフリと連携、WBC中継を制作
    6. 6. 中国サッカー 73人を永久追放
    7. 7. 角田裕毅に「万全の準備」求める
    8. 8. 引退の角田「結婚して子どもを」
    9. 9. バドで日本代表辞退相次いだワケ
    10. 10. ゾンビたばこ否認に「違和感」
    1. 11. 引退するん? マラソン界に衝撃
    2. 12. 大分が注意喚起の声明「一切関係ございません」
    3. 13. マツダスタジアムなど 家宅捜索
    4. 14. 犬にするけど妻には…大谷に疑問
    5. 15. 大相撲客席で女性の異様な叫び声
    6. 16. 柔道・角田、第一線退くと表明
    7. 17. バド渡辺勇大 日本代表辞退報告
    8. 18. 26戦1得点は「確実に失敗」辛辣
    9. 19. 中国サッカー界で「壊滅的打撃」
    10. 20. ホンダとタッグも…わずか4周
    1. 1. 宝くじで3億円 20年で使い果たす
    2. 2. 星野源 新垣結衣との生活を告白
    3. 3. ABCテレビ社長が謝罪「深く反省」「慎重な対応必要だった」ナイトスクープ“ヤングケアラー”炎上騒動
    4. 4. トモコレ13年ぶり新作 4月発売へ
    5. 5. ローラ「面影なし」美貌に絶賛
    6. 6. 堀江氏「ついに日本の地上波が」
    7. 7. 目黒蓮 新CM抜擢の「異例ぶり」
    8. 8. 鈴木奈々「ラブホ通い」の過去
    9. 9. 星野&新垣 起床時間にネット衝撃
    10. 10. 渡邊渚「日本は性欲に甘い国」
    1. 11. 「自民批判」音楽家の投稿相次ぐ
    2. 12. ひろゆき氏「日本は世界4位に」
    3. 13. 報道にゾッ…フジTVが相当深刻か
    4. 14. 「トモコレ」一部共有機能を制限
    5. 15. 石原さとみ&木村拓哉 CMが物議
    6. 16. 認知症リスク上げる?意外な習慣
    7. 17. 「限界」と発言も マツコ降板か
    8. 18. 個人情報の詐取では NHKが物議
    9. 19. 離婚してから1度もしてない 絶叫
    10. 20. ケンコバVS野々村 口喧嘩が勃発
    1. 1. 月5万円生活 米は1.5月で2kg消費
    2. 2. 子ども万引き増加…SOS見抜く術
    3. 3. しまむらで「今季1の高見え品」
    4. 4. 「ラクなのに効く」理想の体へ
    5. 5. カルディの「最強調味料」1位
    6. 6. Amazonで買ってよかった珈琲器具
    7. 7. 高市首相の着用ダウンを特定
    8. 8. デート2回目で連絡途絶える32歳
    9. 9. 2分腹筋でぽっこりお腹に終止符
    10. 10. 「パパの育休」危機乗り越えた夫
    1. 11. 名古屋の推し活女子必見のカフェ&プラン！究極のガトーショコラ付で行列必至の大人気
    2. 12. 年賀はがきの当選番号が決定
    3. 13. ユニクロ 人気パンツの魅力
    4. 14. スタバ 病みつきになる新商品
    5. 15. 同居で嫁いびり開始 きっかけは
    6. 16. 取引先の男性が衝撃行動連発
    7. 17. 【ユニクロのチラシ】新作ヒートテックに優秀ポロニットまで...カジュアル防寒ウェアがたっぷり値下げ。《29日まで》
    8. 18. 「ボケ倒し漫画」注目集める
    9. 19. 3COINSの「調理雑貨」でオシャレ
    10. 20. ドライブデート中、山に置き去り