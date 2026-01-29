リーダーシップについて理解するためには、リーダーシップではないものを知ると良い。リーダーシップの定義や構造など、リーダーシップとは何か、その本質について取り上げてきました。第6回は視点を変え、「リーダーシップではないもの」について、神戸大学大学院教授で経営組織論、組織行動論を専門とする鈴木竜太氏が解説します。本記事は、書籍『リーダーシップの科学』の第1章を一部抜粋・編集したものです。リーダーシップで