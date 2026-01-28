LIVゴルフを離脱したブルックス・ケプカ（米国）は、今週、カリフォルニア州ラホヤのトーリーパインズGCで開催される「ファーマーズ・インシュランス・オープン」でPGAツアーに復帰する。開幕2日前の27日には会場で公式会見に臨んだ。【写真】松山英樹も会場でケプカを歓迎「今週はここに来るだけでとても緊張している」と神妙な面持ちで会場入り。「それでも戻って来られてとても興奮している」と喜びも語った。集まったメディア