巨人は２７日に育成の舟越秀虎外野手（２４）が自主退団したことを発表した。舟越は２０２０年の育成ドラフト５位で熊本・城北高からソフトバンクに入団すると、２３年にはファームの非公式試合９０試合に出場し６８盗塁を記録。同年オフに戦力外通告を受けると、巨人と育成契約を結んだ。球団の発表によると、２６日に本人から自主退団の申し出があったため、同日付で退団が決定した。２月１日から宮崎で行われる春季キャン