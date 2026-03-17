巨人のドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）が27日の阪神戦（東京ドーム）で開幕投手を務めることが16日、決まった。筆頭候補だった山崎伊織投手（27）が右肩のコンディション不良で離脱したこともあり、阿部慎之助監督（46）が決断。2リーグ制以降、球団新人の開幕投手は1962年の城之内邦雄以来64年ぶり3人目で、2年ぶりのリーグ優勝へ新人左腕が勢いをつける。昨季のリーグ覇者・阪神を相手にルーキーが先陣を切