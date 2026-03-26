25日にお笑いタレント・もう中学生さん（43）との結婚を発表した、タレントの恵理さん（32）を日テレNEWS NNNが取材。結婚の決め手や、好きな段ボール作品についてなど聞きました。恵理さんは、1994年2月15日生まれ。もう中学生さんと同じ長野県の出身です。2010年にモデルとしてデビューし、現在は広告やCM出演、タレント、俳優、ラジオパーソナリティーなど幅広く活動しています。25日にインスタグラムを更新し「この度、私 恵理