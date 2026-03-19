エースの山崎伊織が右肩のコンディション不良で離脱したことを受け、巨人・阿部慎之助監督は開幕投手にドラフト1位ルーキーの竹丸和幸を指名。球団では64年ぶりとなる新人による大役となるが、未知数の新戦力にマウンドを託すチーム事情と指揮官の決断に注目が集まっている。【写真】全身黒ずくめで…自宅前で息子とキャッチボールする阿部監督竹丸は「6回2失点」で及第点3月14日、日本ハムとのオープン戦が行われた東京ドーム