元巨人で２００９年ワールドシリーズＭＶＰの松井秀喜氏（ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー）が２１日（日本時間２２日）、ニューヨーク州内で子供を対象とした野球教室を開催し、約３０人を熱血指導。巨人からポスティング制度でメジャーに移籍した岡本和真内野手（ブルージェイズ）に期待を寄せた。「特別な思い？それはありますよ。巨人の後輩ですし。ア・リーグ東地区ですし。ヤンキースにとってはライバルチームですし