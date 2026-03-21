球団64年ぶりの新人開幕投手へ準備は整った。【もっと読む】巨人を警戒、他球団主力が挙げた意外な“キーマン”巨人の開幕投手に内定しているドラフト1位ルーキー竹丸和幸（24=鷺宮製作所）が20日、楽天とのオープン戦に先発。プロ入り後初めての本拠地・東京ドームでの登板で5回3安打1失点。浅村に一発を浴び、キャンプから実戦6試合で初めて失点を喫したものの、開幕前最後の実戦登板を終えた。日に日に依存度が高くなる。